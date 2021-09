Virginia fjerner omstridt statue af amerikansk sydstatsgeneral

En statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee, der sidste år var centrum for raceprotester i Richmond, Virginia, i USA, bliver pillet ned i denne uge.

Delstatsregeringen i Virginia har annonceret, at den 12 ton tunge bronzestatue vil blive fjernet fra Richmonds Monument Avenue onsdag.

Den vil, når arbejdet er færdigt, blive opbevaret et sikkert sted, indtil det bliver endeligt besluttet, hvad der skal ske med den.

Udmeldingen om at statuen bliver fjernet kommer, få dage efter at højesteretten i Virginia afgjorde, at delstatens demokratiske guvernør, Ralph Northam, har lov til at beordre den fjernet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Guvernøren præsenterede allerede planerne om at fjerne statuen i juni sidste år.

Det skete, bare ti dage efter at en hvid politibetjent dræbte George Floyd i Minneapolis ved at knæle på den sorte amerikaners hals.

Drabet satte gang i nationale protester mod racisme og politivold i USA. Protesterne nåede også til Richmond i Virginia, hvor de blandt andet centrerede sig om statuen af Robert E. Lee.

Statuer som denne, der hylder ledere af Konføderationen, der under borgerkrigen i USA kæmpede for at bevare slaveriet, er de seneste år kommet i skudlinjen i kampen mod racisme.

Lokale beboere i Richmond har forsøgt at blokere fjernelsen af statuen med flere søgsmål. Det er sket med argumenter om, at de havde ejendomsret over statuen. Men dette blev altså afvist af højesteretten i Virginia.

Borgmester i Richmond, Levar Stoney, siger, at uanset hvad, der erstatter statuen af Robert E. Lee, så skal det sende en besked om, at Richmond ikke længere er Konføderationens hovedstad.

- Vi er en mangfoldig, åben og imødekommende by. Vores vartegn bør reflektere den virkelighed, siger han.

Det er kun selve statuen, der vil blive fjernet, og ikke den næsten 14 meter høje stensokkel, som den står på.

/ritzau/Reuters