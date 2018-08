Virksomhedsejer sælger tegninger til 3D-våben online

Domstol forlængede mandag forbud mod offentliggørelse af 3D-våben. Ejeren vil nu sælge tegningerne i stedet.

En virksomhedsejer fra den amerikanske delstat Texas siger, at han er begyndt at sælge tegninger, der gør det muligt at fremstille våben på en 3D-printer.

Det er Cody Wilson, der ejer virksomheden Defense Distributed. Han siger tirsdag morgen lokal tid, at salget foregår gennem hans hjemmeside. Desuden siger han, at han vil sælge dem til enhver pris.

Mandag forlængede en føderal domstol i Seattle i delstaten Washington beslutningen om at gøre det ulovligt at frigive tegningerne på internettet.

Cody Wilson siger, at et salg af tegningerne og altså ikke frigivelse af dem gratis efter hans mening ikke er i strid med dommerkendelsen.

På en konference siger han, at han har modtaget tæt på 400 ordrer.

/ritzau/