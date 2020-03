Virus får Polen til at lukke sine grænser for udlændinge

De fleste tilfælde af coronavirus i Polen er importerede tilfælde udefra, fortæller landets premierminister.

Fra søndag lukker Polen sine grænser for udlændinge. Samtidig suspenderes al international tog– og flytrafik.

Det sker for at bremse spredningen af coronavirus, der hidtil har smittet mindst 68 mennesker i Polen.

Det fortæller den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, fredag aften.

Desuden vil alle polske statsborgere, der vender hjem fra udlandet, blive sat i karantæne i to uger.

- De fleste af de sager, der har forplantet coronavirus-epidemien i Polen, er importerede sager.

- Vi ønsker ikke, at coronavirusset skal komme vores vej i hobetal, siger premierministeren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mateusz Morawiecki oplyser videre, at grænserne fra midnat til søndag vil være lukket i foreløbigt ti dage, men at regeringen muligvis forlænger lukningen.

To mennesker er indtil videre døde af coronavirus i Polen, der har en befolkning på 38 millioner indbyggere.

Ifølge premierministeren vil udlændinge, der bor eller arbejder i Polen, stadig kunne komme ind i landet. Disse vil også blive sat i karantæne - enten i deres hjem eller et sted, de bliver tilbudt af myndighederne.

Yderligere vil al tog- og flytrafik kun være i drift inden for landets grænser.

Indkøbscentre lukker, mens købmandsforretninger og apoteker holder åbent. Barer og restauranter lukker også, men de opfordres til at fortsætte med at levere takeaway.

I løbet af de næste to uger vil forsamlinger på mere end 50 mennesker også være forbudt i Polen.

Nabolandene Slovakiet og Tjekkiet har ligeledes lukket deres grænser for udlændinge.

Det samme gør Danmark fra lørdag middag.

Det meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) fredag aften på et pressemøde.

Lukningen betyder, at der bliver indført grænsekontrol. Den gælder til og med påskeferien, som slutter fredag den 13. april.

- Alle turister og udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark, får ikke lov til at komme ind i Danmark, sagde Mette Frederiksen.

- Danskere vil altid få lov til at komme ind i Danmark, tilføjede hun.

Også Cypern vil lukke sine grænser for at bremse spredningen af coronavirus.

Indrejseforbuddet træder i kraft ved midnat til søndag og gælder i foreløbigt 15 dage.

Det oplyser præsident Nicos Anastasiades ifølge AFP.

Præsidenten beder samtidig cypriotere i udlandet om ikke at rejse tilbage til Cypern, hvis det ikke er nødvendigt.

Der er bekræftet 26 tilfælde af coronavirus på turistøen i Middelhavet.

/ritzau/