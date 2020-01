Virus lukker halvdelen af Ikeas varehuse i Kina

Den svenske møbelgigant siger, at den midlertidigt lukker varehuse for at undgå spredning af coronavirus.

Ikea lukker cirka halvdelen af sine varehuse i Kina, oplyser møbelgiganten til den svenske radioavis Ekot.

Det sker for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

Ikea valgte allerede sidste uge at lukke sit varehus i Wuhan midlertidigt.

Det er i storbyen Wuhan med 11 millioner indbyggere, at man formoder virussen har sit udspring.

Beslutningen om midlertidigt at lukke Ikeas varehuse er "taget efter nøje overvejelser og med hensyn til situationen", oplyser selskabet.

Ikeas medarbejdere er blevet bedt om at holde sig hjemme indtil videre.

Ikea har 30 varehuse i Kina. Der er ansat 14.000 medarbejdere.

/ritzau/