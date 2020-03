Virus tvinger EU-Parlamentet ud i historisk fjernafstemning

For første gang nogensinde skal medlemmer af EU-Parlamentet fjernstemme til en ekstraordinær samling torsdag.

Det bliver en noget anderledes samling i EU-Parlamentet torsdag, end parlamentarikerne er vant til.

For første gang nogensinde har EU-Parlamentets politiske ledere valgt at tillade midlertidig fjernafstemning per e-mail som følge af situationen med coronavirus.

Det er EU-Parlamentets formand, David Sassoli, som har indkaldt til en ekstraordinær samling i Bruxelles torsdag, hvor der skal stemmes om flere tiltag for at afbøde konsekvenserne af coronapandemien.

Og fjernafstemning er en god løsning under disse særlige omstændigheder, mener den danske parlamentariker Peter Kofod (DF).

- I udgangspunktet synes jeg, det er bedst, at man møder fysisk op, debatterer ting og til slut vedtager, hvad der er flertal for at vedtage.

- Men jeg synes, det her er en fin måde at gøre det på i den her helt ekstraordinære situation, siger han.

Normalt skal medlemmer af EU-Parlamentet møde fysisk op og afgive deres stemme under plenarsamlinger i enten Strasbourg eller Bruxelles.

Men coronapandemien har imidlertid vendt op og ned på arbejdet i EU-Parlamentet.

Allerede 10. marts valgte David Sassoli at aflyse mange af Parlamentets aktiviteter i marts.

På den baggrund burde beslutningen om at gøre fjernafstemning mulig være truffet for længe siden, mener Pernille Weiss (K), som er dansk medlem af den konservative gruppe i EU-Parlamentet.

- Tid er et afgørende aspekt i den her coronakrise. Hvis vi havde haft et nødberedskab, så havde man allerede haft en model for, hvordan man kunne fortsætte arbejdet og holde fjernafstemning i krisesituationer, siger hun.

I Folketinget i Danmark er det muligt at bruge en clearingmodel, hvor ikke alle folketingsmedlemmer behøver at være til stede ved alle afstemninger i salen.

Her er målet, at fraværet af nogle medlemmer ikke ændrer det overordnede styrkeforhold mellem partierne, så der fortsat kan træffes beslutninger.

Der bliver altså sørget for, at der er forholdsmæssigt lige mange medlemmer til stede fra regeringen og støttepartier som fra oppositionspartierne.

En lignende model ville Pernille Weiss gerne have brugt i EU-Parlamentet i denne situation.

Men en clearingmodel er slet ikke en mulighed i EU-Parlamentet, mener Peter Kofod.

- Clearingmodeller ville ikke fungere i EU-Parlamentet, fordi partierne er så mange og forskelligartede i de forskellige grupper.

- Jeg ville ikke være i stand til at give noget andet parti muligheden for at stemme på Dansk Folkepartis vegne - det er forskellene simpelthen for store til i gruppen. For mig at se er sådan en model helt umulig, siger han.

Fjernafstemningen torsdag foregår ved, at medlemmerne af EU-Parlamentet får tilsendt stemmesedlen på e-mail.

Her skal de afgive deres stemme og underskrift for derefter at skanne den ind og sende den tilbage.

/ritzau/