Viruseffekt sender britisk flyselskab ud over kanten

Flyselskaber lider under coronavirussets effekt på billetsalget. Torsdag er britiske Flybe kollapset.

Europas største regionale flyselskab, britiske Flybe, er blevet sat under administration.

Selskabet er kollapset, og alle dets fly holdes på jorden. Det meddeler Flybe ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til torsdag.

Det smitsomme coronavirus har haft stor indvirkning på luftfartsselskaber verden over.

Det skyldes, at billetsalget er faldet brat, mens rejser til særligt ramte områder frarådes og indskrænkes.

I Flybes tilfælde var virusudbruddet angiveligt med til at skubbe selskabet ud over kanten.

Selskabet var i forvejen i store problemer og undgik kun akkurat at gå konkurs i januar efter at være blevet tildelt midlertidige skattelettelser af den britiske regering.

Ifølge nyhedsbureauet dpa udtaler en anonym ansat fra Flybe til britiske PA, at coronavirusset gjorde en "dårlig situation værre".

Selskabet var den største aktør i en række regionale lufthavne i Storbritannien, deriblandt Anglesey, Aberdeen, Manchester og Southampton.

Flybe fløj også til flere europæiske destinationer og har over 2000 ansatte og omkring otte millioner passager årligt.

Ifølge britiske The Guardian er Flybe Europas største regionale flyselskab. Det var Storbritanniens sjettestørste i 2018 ifølge Statista.

- Hvis du skal flyve med Flybe, så lad være med at tage til lufthavnen, medmindre du har arrangeret et fly med et andet selskab, står der på selskabets hjemmeside.

Ifølge branchemediet Check-in.dk forsøgte selskabet en overgang at få fodfæste på det danske marked, men det lykkedes ikke.

Det skete i 2012, da Flybe drev en rute mellem København og Stockholm-Bromma. Den blev dog nedlagt.

Den europæiske luftfartsorganisation A4E har i denne uge været samlet i Bruxelles, hvor også coronavirus var på dagsordenen.

Mens nogle flychefer advarede om, at flere mindre flyselskaber var i fare for at kollapse, mente andre, at det kunne føre til fusioner.

- Det er tydeligt, at vi endnu ikke har set Covid-19's (sygdommen som følge af coronavirusset, red.) fulde effekt på flybranchen, sagde Benjamin Smith, direktør for Air France-KLM og leder af A4E, ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/