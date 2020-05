Virusekspert: USA kan have coronavaccine klar til januar

En effektiv vaccine kan være klar til januar, hvis alt går vel, siger Anthony Fauci, der peger på Remdesivir.

Midt i kapløbet om at finde en vaccine er lægemidlet Remdesivir "et vigtigt første skridt" i behandlingen af coronaviruspatienter.

Samtidig er det ikke udelukket, at USA kan have en vaccine klar til januar næste år.

Det siger Anthony Fauci, direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA og en af præsident Donald Trumps rådgivere under coronakrisen, til det amerikanske medie Today.

- Jeg tror godt, at det kan lade sig gøre, hvis tingene går, som de skal, siger han.

Ifølge Anthony Fauci arbejder den amerikanske regeringen på højtryk for at finde ud af, om en vaccine er effektiv. For det skal nemlig ske, inden man går i gang med at fremstille hundreder af millioner af doser.

- Vi ønsker at handle hurtigt, men vi vil også sikre os, at den er sikker og effektiv, siger Fauci til Today.

/ritzau/