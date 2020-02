Virusfrygt får Frankrig til at forbyde store forsamlinger

Alle offentlige arrangementer med over 5000 deltagere forbydes foreløbig i Frankrig.

Frankrig forbyder forsamlinger med over 5000 mennesker i et forsøg på at bremse spredningen af coronavirus.

Det kommer, efter at de franske myndigheder har kunnet rapportere om 16 nye tilfælde af smittede i landet.

- Alle offentlige forsamlinger med flere end 5000 mennesker på begrænsede områder forbydes midlertidigt i hele Frankrig, siger sundhedsminister Olivier Veran.

Det samlede antal smittede i Frankrig med det nye coronavirus er 73, oplyser han.

/ritzau/Reuters