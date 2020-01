Virusfrygt holder over 6000 tilbage på krydstogtskib i Italien

Mistanke om, at to kinesiske passagerer på krydstogtskibet "Costa Smeralda" kan være smittet af coronavirus.

Over 6000 turister holdes tilbage på et krydstogtskib i den italienske havneby Civitavecchia, fordi der er mistanke om, at to passagerer er smittet af coronavirus.

Skibet "Costa Smeralda", der ejes af selskabet Costa Crociere, har med passagerer og mandskab næsten 7000 mennesker om bord.

Sundhedspersonale på skibet foretog undersøgelser af et kinesisk par, hvor kvinden havde feber. Der er efterfølgende sendt prøver til et laboratorie.

Skibets rejse blev indledt i Savona i det nordlige Italien. Skibet har lagt til i Marseille, Barcelona og Palma de Mallorca, før det nåede Civitavecchia.

/ritzau/AFP