Virusfrygt sætter tusindvis af krydstogtpassagerer i karantæne

To krydstogtskibe i Østasien er placeret i karantæne, efter at passagerer er testet positive for coronavirus.

Tusindvis af passagerer og besætningsmedlemmer kan ikke forlade to krydstogtskibe, der i øjeblikket er sat i karantæne på grund af frygt for coronavirus.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Tirsdag blev et krydstogtskib med 1800 passagerer og besætningsmedlemmer nægtet adgang til havnen i den taiwanske storby Kaohsiung.

Det skete, efter at tre kinesiske passagerer, der var om bord på skibet fra 19. til 24. januar, var blevet testet positive for coronavirus.

Onsdag ankom skibet, "World Dream", til Hongkong. Her blev samtlige passagerer og besætningsmedlemmer bedt om at blive på skibet, indtil alle er testet for virusset.

- I øjeblikket kan vi ikke sige noget om, hvornår karantænen ophæves, siger talsmand for sundhedsmyndighederne i Hongkong Leung Yiu-hong ifølge Reuters.

Regeringen i Hongkong har onsdag besluttet at skærpe kontrollen med tilrejsende på grund af virusudbruddet.

Således vil alle, der kommer til Hongkong fra det kinesiske fastland, blive tvunget i 14 dages karantæne.

Samtidig vil to krydstogtsterminaler i Hongkong havn blive lukket helt ned, indtil der er styr på situationen.

Ligesom i Hongkong blev et skib ud for den japanske by Yokohama mandag sat i karantæne. Alarmen gik, da en tidligere passager blev diagnosticeret med coronavirus i Hongkong.

Siden er ti personer på skibet testet positive. Alle smittede er blevet evakueret og bragt til et sygehus til behandling.

De resterende 3700 passagerer og besætningsmedlemmer må i mellemtiden vente på resultatet af test, der skal afgøre, hvorvidt de er blevet smittet eller ej.

Coronavirusset, der menes at stamme fra den kinesiske storby Wuhan, har indtil videre kostet knap 500 mennesker livet. Yderligere over 24.000 er smittet med virusset.

Langt de fleste smittetilfælde og dødsfald er registreret i Kina. Smitten er dog også registreret i 27 andre lande, hvor i alt 230 meldes smittet.

Det fremgår af Reuters' opgørelse, der er baseret på officielle meldinger fra de berørte landes myndigheder.

/ritzau/