Virusprotester præger for fjerde dag Beograd midt i nyt udbrud

Demonstranter ser siddende præsident som magtfuldkommen. Regeringen kalder protester voldelige og uansvarlige.

Tusinder af mennesker er fredag for fjerde dag i træk stimlet sammen i Serbiens hovedstad, Beograd, for at protestere over regeringens coronahåndtering.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Demonstranterne er mødt op på trods af et forbud mod store forsamlinger og har blandt andet kastet sten, flasker og nødblus mod politiet.

Hundredvis har ifølge AP forsøgt at storme parlamentet.

De flyttede et stort metalhegn foran bygningen, men blev skubbet tilbage af betjente, som brugte deres skjolde.

Protesterne kommer samtidig med en stigning i antallet af smittetilfælde både i Serbien og flere andre balkanlande.

Med 18 nye coronadødsfald og 386 nye smittede fredag oplevede Serbien således sin hidtil største smittestigning.

Premierminister Ana Brnabic beskriver den som "dramatisk".

- I forhold til demonstrationer så er der ingen adfærd, som er mere uansvarlig lige nu, siger Brnabic ifølge AFP.

- Vi kommer til at se resultaterne af protesterne om tre til fire dage, siger hun og opfordrer folk til at overholde "de gældende tiltag" for at begrænse virusspredningen.

Demonstranterne har i stor stil givet udtryk for deres frustration med præsident Aleksandar Vucic.

Mange ser ham som stærkt medvirkende til virussets anden bølge.

Det skyldes ifølge AFP, at han ophævede et lockdown, blandt andet så der 21. juni kunne finde et valg sted, hvor hans parti - Det Progressive Parti - vandt stort.

/ritzau/