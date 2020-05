Britisk virusrådgiver trækker sig efter kærestebesøg

Afsløring af kærestebesøg under nedlukning får coronarådgiver for den britiske regering til at træde tilbage.

Den britiske epidemiolog Neil Ferguson har tirsdag trukket sig som rådgiver for den britiske regering under coronaudbruddet efter at have brudt reglerne for social afstand ved at modtage besøg af sin kæreste i sit hjem.

Det skriver The Guardian.

Mindst to gange har han haft privat besøg af sin kæreste under nedlukningen.

- Jeg accepterer, at jeg har lavet en fejlvurdering og gjorde det forkerte, og jeg har derfor trukket mig fra Sage, udtaler han i en meddelelse ifølge The Guardian.

Sage er en forkortelse for Scientific Advisory Group for Emergencies, der er regeringens videnskabelig rådgivningspanel under coronakrisen.

- Jeg handlede ud fra den tro, at jeg var immun efter at være testet positiv for coronavirus og fuldstændigt at have isoleret mig selv i næsten to uger, siger han.

Ferguson spillede en central rolle i Storbritanniens beslutning om at lukke landet sidste måned.

Han er til daglig leder for en gruppe af forskere på Imperial College London, hvis fremskrivninger om virusudbruddet var med til at overbevise regeringen om behovet for at indføre stramme regler om at holde fysisk afstand.

Alternativet ville ifølge forskerne være, at smitten ville sprede sig så voldsomt, at sundhedsvæsnet risikerede at blive overbelastet og bryde sammen.

Det var avisen Daily Telegraph, som afslørede, at Neil Fergusons kæreste, Antonia Staats, i mindst to tilfælde har rejst på tværs af London fra sin families hjem for at besøge ham.

Og det er klart i strid med regeringens "stay at home, save lives"-budskab, der opfordrer folk til kun at omgås egne familiemedlemmer og ikke blande sig med personer fra andre hjem, skriver The Guardian.

- Jeg fortryder inderligt enhver underminering af det klare budskab om den fortsatte nødvendighed af social afstand for at kontrollere denne ødelæggende epidemi. Regeringens retningslinje er ikke til at misforstå, og den er til for at beskytte os alle, siger Neil Ferguson.

Under nedlukningen er den 51-årige professor blevet et velkendt ansigt i offentligheden med interviews i medier, hvor han har forklaret regeringens strategi.

En talsmand for regeringen bekræfter, at Ferguson er trådt tilbage, men har ikke yderligere kommentarer.

/ritzau/