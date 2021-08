Virusramt delstat registrerer Australiens højeste smittetal

Delstaten New South Wales har lørdag registreret Australiens højeste antal dagligt smittede under hele pandemien.

Det seneste døgn har sundhedsmyndighederne således registreret 825 nye smittede. Det er en stigning fra 644 dagen før.

Med smittetal fra delstaten Victoria og hovedstadsterritoriet, Australian Capital Territory, på henholdsvis 61 og 8 nye smittede er der i alt blevet registreret 894 smittede i hele Australien det seneste døgn.

Tidligere lød rekorden på 754 smittede på 24 timer. Den blev registreret sidste år, da Victoria var under en over 100 dage lang nedlukning.

Fredag meldte delstatslederen i New South Wales, Gladys Berejiklian, at en nedlukning i millionbyen Sydney ville blive forlænget til slutningen af september.

I forvejen har nedlukningen varet i otte uger.

Restriktionerne i Sydney vil desuden blive strammet, så mundbind bliver obligatorisk for borgere, hver gang de forlader hjemmet, medmindre det er for at dyrke motion.

Det er i forvejen ikke tilladt at forlade hjemmet med mere end fem kilometer, og borgere skal have en særlig grund såsom indkøb eller lægebesøg.

Dele af Sydney vil desuden blive pålagt et natligt udgangsforbud mellem klokken 21 og 05.

Melbourne, der ligger i Victoria, er også lukket ned i øjeblikket. Det betyder, at over ti millioner af Australiens 25 millioner indbyggere bor i nedlukkede byer.

Delta-varianten har udfordret den australske regerings strategi om at have så tæt på nul smittede som overhovedet muligt.

Mens Australien i forhold til de fleste andre lande slap nådigt gennem pandemien i 2020 ved at lukke landets grænser og indføre tiltag ved selv de mindste smitteudbrud, så går det mere trægt med at få vaccineret folk.

Ifølge avisen Sydney Morning Herald er knap 29 procent af befolkningen færdigvaccineret, mens 51 procent har fået første stik. I Danmark nærmer de færdigvaccinerede sig 70 procent.

/ritzau/dpa