Virusramte fra udlandet får smittetilfælde i Kina til at stige

Kinas bestræbelser på at inddæmme smitten med coronavirus ser nu ud til at give gevinst med få nye tilfælde.

Efter fire dage med en nedadgående kurve melder Kina onsdag morgen lokal tid om en stigning i antallet af nye coronavirustilfælde. Stigningen er dog forårsaget af smittede personer fra udlandet.

Det kinesiske fastland oplevede tirsdag 24 nye smittetilfælde. Det er en stigning i forhold til 19 nye tilfælde mandag.

Det oplyser den nationale sundhedskommission onsdag morgen.

Men af de 24 nye tilfælde tirsdag er ti af tilfældene registreret hos personer rejsende fra udlandet. Det bringer det samlede antal smittetilfælde fra udefrakommende i Kina op på 79.

I Kinas hovedstad, Beijing, registrerede myndighederne tirsdag seks nye tilfælde af coronavirus. Herunder hos personer, der var rejst fra Italien og USA.

Også i den centrale Hubei-provins, hvor virusset brød ud i midten af december, fortsætter antallet af nye tilfælde med at stabilisere sig. Tirsdag faldt antallet af nye virustilfælde således for sjette dag i træk.

Det samme gælder for millionbyen Wuhan, hvor virusset har sit epicenter. Her blev der kun registreret 13 nye tilfælde tirsdag - alle de samme tilfælde som i Hubei, hvor Wuhan ligger.

Ved udgangen af tirsdag var 3158 mennesker døde i Kina som følge af virusset siden januar.

Præsident Xi Jinping besøgte tirsdag Wuhan for første gang, siden coronavirusset brød ud og tvang byen med 11 millioner indbyggere til at lukke ned.

Indtil videre har 24 byer, kommuner, regioner og provinser i Kina sænket beredskabsniveauet.

Mens Kinas bestræbelser på at kontrollere spredningen af smitten ser ud til at give gevinst, er virusset begyndt at sætte sit præg på andre steder i verden.

Tirsdag oplyste de italienske myndigheder, at Italien har registreret 168 nye dødsfald som følge af coronavirusset det seneste døgn.

Det bringer det samlede dødstal i Italien op på 631 i løbet af to uger.

/ritzau/Reuters