Virusramte Melbourne er skyld i rekordhøjt smittetal

317 personer er det seneste døgn testet positive for coronavirus i australske Victoria, hvilket er rekord.

Den australske delstat Victoria melder om den største daglige stigning af nye smittetilfælde, siden coronavirusset brød ud i Australien.

I alt er 317 personer det seneste døgn blevet testet positive for coronavirus. Det oplyser delstatens premierminister, Daniel Andrews, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Langt de fleste af de nye smittetilfælde knytter sig til Victorias hovedstad, Melbourne.

Yderligere to personer - to mænd i 80'erne - har mistet livet efter coronasmitte, hvilket bringer det samlede antal coronarelaterede dødsfald i Australien op på 113.

Omkring fem millioner mennesker i Melbourne begyndte i sidste uge en seks uger lang nedlukning for at stoppe et nyligt udbrud af smitte.

Embedslæge i Victoria Brett Sutton advarer torsdag om, at Victoria kan risikere op mod 1000 døde om dagen, hvis delstaten ikke fortsætter nedlukningen. Det skriver Sydney Morning Herald.

Men med nedlukningen er Sutton håbefuld i forhold til, at antallet af nye smittetilfælde vil falde senere denne uge.

/ritzau/