Virusramte Victoria indfører store bøder til regelbrydere

Den australske delstat Victoria indfører store bøder til alle, der bliver taget i at bryde selvisolation.

Fra tirsdag vanker der en bøde på stedet på 4659 dollar, hvis borgere, der er blevet testet positive for covic-19, bliver fanget i at bryde deres selvisolation i den australske delstat Victoria.

Det oplyser Victorias premierminister, Daniel Andrews, på et pressemøde tirsdag ifølge det australske medie ABC News.

Beløbet svarer til cirka 21.000 danske kroner.

Det sker, efter at delstaten tirsdag registrerede 439 nye tilfælde af coronavirus og 11 coronarelaterede dødsfald. Langt de fleste i storbyen Melbourne, der har omkring fem millioner indbyggere.

Myndighederne i delstaten har i ugevis kæmpet med at få et nyt smitteudbrud under kontrol. Det skyldes blandt andet, at mange borgere ser stort på reglerne, siger Daniel Andrews på tirsdagens pressemøde.

- Sundhedsmyndighederne og politiet har banket på mere end 3000 døre hos folk, der burde isolere sig i derhjemme. I mere end 800 af de hjem var personen, der burde være i isolation, ikke hjemme, siger Daniel Andrews og tilføjer:

- Det er totalt uacceptabelt.

/ritzau/