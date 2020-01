To virustilfælde får Italien til at stoppe fly til og fra Kina

Efter at to kinesere i Italien er testet positive for coronavirus, stopper Italien flyforbindelser til Kina.

Italien indstiller alle flyvninger til og fra Kina. Det sker, efter at læger har bekræftet to tilfælde af det potentielt dødelige coronavirus i støvlelandet.

Det oplyser den italienske regering torsdag aften.

Premierminister Giuseppe Conte fortæller på et pressemøde, at sundhedsminister Roberto Speranza har udstedt et "direktiv, der lukker al lufttrafik til og fra Kina".

- Vi tror, at vi er det første EU-land til at tage denne forholdsregel, siger Giuseppe Conte ifølge nyhedsbureauet AFP.

De to smittede er kinesiske turister. Formentligt mand og hustru. De er nu i isolation på et italiensk hospital med speciale i infektionssygdomme.

- Jeg er overbevist om, at situationen forbliver under kontrol, siger premierminister Giuseppe Conte.

Italiensk politi har forseglet det hotelværelse i Rom, som de to kinesiske turister boede på. Samtidig bliver andre kinesiske turister, som ankom til Italien med de to smittede, testet for virusset.

Det rapporterer italienske medier ifølge AFP.

Yderligere er myndighederne i færd med at kortlægge parrets bevægelser. Det menes, at de to ankom til Italien i den nordlige by Milano for over en uge siden.

Coronavirusset brød ud i den kinesiske storby Wuhan i midten af december og har siden spredt sig til store dele af verden.

Tidligere torsdag erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) virusset for en international sundhedskrise.

Beslutningen om at slå alarm kommer, efter at der har været flere bekræftede tilfælde af smitte mellem personer uden for Kina, skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge kinesiske myndigheder har coronavirusset indtil nu kostet 212 mennesker livet i Kina. Over 7700 er bekræftet smittede.

/ritzau/