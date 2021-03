Virusudbrud lukker Trumps golfresort i Florida midlertidigt

Ifølge ledelsen er flere medarbejdere på resortet Mar-a-Lago blevet testet positive for covid-19 for nylig.

Dele af tidligere præsident Donald Trumps golfresort i Palm Beach i delstaten Florida, Mar-a-Lago, er midlertidigt lukket som følge af et coronavirusudbrud.

Det fortæller to kilder tæt på sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En af kilderne fortæller, at nogle af resortets ansatte er blevet sat i karantæne "ud fra et forsigtighedsprincip", og at dele af resortet er blevet lukket for en kort periode.

- Da nogle af vores medarbejdere for nylig er blevet testet positive for covid-19, vil vi midlertidigt indstille vores aktiviteter i strandklubben og i a la carte-spisesalen, oplyser resortets ledelse i en e-mail ifølge The Washington Post.

Det bliver ikke oplyst, hvor mange ansatte der er smittet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/