Voksende virusudbrud i Sydkorea udsætter militærøvelse med USA

Sydkorea udsætter fælles militærøvelse med USA som følge af coronavirus, der er steget drastisk i landet.

USA og Sydkorea udsætter en fælles planlagt militærøvelse i frygt for spredning af coronavirus.

Det oplyser de sydkoreanske sundhedsmyndigheder natten til torsdag dansk tid.

Militærøvelsen, der var planlagt til at løbe af stablen i foråret, er udsat på ubestemt tid.

Beslutningen er truffet, da antallet af virussmittede i Sydkorea er steget drastisk de seneste dage.

Det seneste døgn er antallet af smittede steget i landet, som efter Kina er det land, hvor der er registreret flest smittetilfælde.

Her er 334 nye smittetilfælde blevet registreret, hvilket bringer det samlede antal på 1595 personer.

Sammenlignet med det forrige døgn, hvor der var 169 nye tilfælde er smittede, er antallet af nye smittetilfælde dermed steget markant igen.

Af de smittede er 22 personer efterfølgende blevet erklæret raske igen, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i USA.

Det seneste døgn er der ingen nye dødsfald i Sydkorea, og dermed ligger det samlede antal døde fortsat på 12 personer.

Blandt de smittede er en amerikansk soldat, der er udstationeret i Sydkorea, oplyste myndighederne onsdag.

USA har omkring 28.500 tropper i Sydkorea for at beskytte landet mod Nordkorea. Militærbasen, der ligger syd for Seoul, er den største amerikanske militærbase i udlandet.

/ritzau/Reuters