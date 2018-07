Voldelige uroligheder brudt ud i nordirske Londonderry

Nordirsk politi er natten til onsdag kommet under angreb i byen Londonderry. Det sker op til en årlig parade.

Nordirsk politi kom natten til onsdag under beskydning fra skydevåben og brandbomber. Det skete i den historisk meget uroplagede by Londonderry - Derry. Det skriver Reuters.

Urolighederne er brudt ud, samtidigt med at der er frygt for, at Storbritanniens farvel til EU - brexit - kan ødelægge den fred i Nordirland, der blev underskrevet i 1998.

Ifølge Reuters er det den femte nat med uroligheder op til en stor protestantisk parade, der løber af stablen den 12. juli.

- Omkring 16 brandbomber og fem malingsbomber blev kastet, og - i hvad der kun kan beskrives som et åbenlyst forsøg på at myrde politibetjente - blev der affyret skud, skriver chef for The Police Service of Northern Ireland Gordon McCalmont i en pressemeddelelse.

Politiet mener, at omkring seks skud blev affyret mod dem.

- Jeg appellerer til dem med indflydelse i området om at hjælpe os til at stoppe denne unødvendige og uønskede vold, skriver Gordon McCalmont.

Londonderry - kaldet Derry af katolikker og irere - var arnestedet for de årelange og meget voldelige uroligheder, der prægede Nordirland fra slutningen af 1960'erne til 1998, hvor en fredsaftale blev indgået.

Londonderry er i dag stadig meget opdelt mellem protestanter og katolikker og har fortsat store mure, der adskiller områder for at undgå snigskytter og stenkast.

Groft sagt er Nordirland splittet mellem protestanter, der ønsker at høre under Storbritannien, og katolikker, der ønsker at samle Irland.

Protestanterne ankom med erobrende briter, og derfor er konflikten funderet i både religiøse, nationalistiske og økonomiske forhold.

Med fredsaftalen i 1998 og Storbritannien og Irlands medlemskab af EU - der har tilladt helt åbne grænser mellem Irland og Nordirland - har konflikten dog været nogenlunde i ro.

Det er frygtet, at både nordirske protestanter og nordirske katolikker vil starte urolighederne igen, hvis der bliver sat en fast og bevogtet grænse op mellem Irland og Nordirland.

En fast grænse kan blive resultatet, hvis EU og Storbritannien ikke kan forhandle sig frem til en alternativ løsning til under forhandlingerne om brexit.

/ritzau/