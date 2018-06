Volden fortsætter ufortrødent i Nicaragua efter fredsdialog

Flere meldes døde og mindst 34 såret efter et voldeligt sammenstød mellem politi og demonstranter i Nicaragua.

Volden fortsætter ufortrødent i Nicaragua på trods af et længe ventet gennembrud i fredsforhandlingerne lørdag i sidste uge.

Natten til onsdag dansk tid meldes der om flere døde under et nyt sammenstød mellem politi og demonstranter i byen Masaya i det sydlige Nicaragua.

Ifølge nyhedsbureauet AP har tre personer mistet livet, mens nyhedsbureauet Reuters rapporterer om seks døde.

Derudover er mindst 34 personer såret ifølge oplysninger fra den nicaraguanske menneskerettighedsorganisation ANPDH, skriver Reuters.

- Disse voldsomme sammenstød mellem usammenlignelige styrker får befolkningen til at bruge fysisk modstand, fordi de bliver nødt til at forsvare deres liv, siger Alvaro Leiva, direktør for ANPDH.

Sammenstødet skete, da politiet forsøgte at fjerne vejspærringer mellem Managua og Masaya, som demonstranterne har bygget. Politiet anklager demonstranterne for at have "kidnappet" byen.

Den blodige konflikt i Nicaragua har nu varet i to måneder. Flere end 170 personer er blevet dræbt siden 19. april som følge af de mange voldelige sammenstød.

Den 16. juni var der dog endelig et gennembrud i forhandlinger om fred mellem den nicaraguanske præsident Daniel Ortegas regering og demonstranterne.

Her lød det, at parterne var nået til enighed om, at volden i landet skulle stoppes.

Men allerede få timer efter var der igen meldinger om voldelige sammenstød, hvor otte demonstranter mistede livet.

De otte blev dræbt under en skudveksling ved en vejspærring tæt på et universitet i Managua.

Uroen i landet begyndte, da præsident Daniel Ortega midt i april skar på pension og på sociale ydelser.

Siden har den 72-årige præsident stået over for tiltagende protester fra hovedsageligt unge.

/ritzau/