Volden i Sudan er intensiveret med udløb af våbenhvile

Søndag udløb en aftale om våbenhvile i Sudan, og straks efter blev kampene i landets hovedstad, Khartoum, mere voldsomme.

Et nyt udbrud af vold har desuden kostet 40 personer livet i det nordlige Darfur, oplyser aktivister.

Våbenhvilen startede 22. maj og udløb lørdag aften. Den gjorde situationen i landet en smule mere rolig, men som tidligere våbenhviler blev denne også overtrådt adskillige gange.

Den dødbringende magtkamp mellem den sudanske hær og den paramilitære gruppe RSF brød ud 15. april og har udløst en stor humanitær krise.

Mere end 1,2 millioner mennesker er blevet drevet på flugt inden for landets grænser, mens 400.000 er flygtet til nabolande.

Situationen risikerer også at destabilisere hele regionen omkring Sudan.

Videomateriale fra søndag viser sort røg over Khartoum.

- I det sydlige Khartoum lever vi i frygt for voldsomme bombardementer, lyden af luftværnsvåben og strømafbrydelser, siger en 34-årig indbygger i Khartoum over telefonen.

- Vi bor i et sandt helvede.

Kampe i hovedstaden har ført til udbredt hærværk og plyndring, et kollaps af sundhedssystemet, mangel på vand og svindende lagre af fødevarer.

I de seneste dage er årets første regn faldet. Det varsler starten på regnsæsonen, der varer til oktober.

Regnsæson medfører oversvømmelser og en større risiko for vandbårne sygdomme.

Regnen kan komplicere den allerede udfordrede indsats med at få hjælp til de trængende frem. Nødhjælpsarbejdere advarer om, at lig er blevet efterladt i gaderne, og at uafhentet affald hober sig op.

Saudi-Arabien og USA, der var med til at forhandle den våbenhvile, der netop er udløbet, siger, at landene fortsætter med at være i daglig kontakt med de stridende parter.

Fredag brød samtaler om at forlænge våbenhvilen sammen.

