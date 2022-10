Forfatter og historiker er bange for, at Jair Bolsonaro vil lade sig inspirere af militærdiktaturets metoder, hvis han genvælges som Brasiliens præsident på søndag

Volden lurer under overfladen: Brasilianerne frygter for deres unge demokrati

Uanset om Brasiliens siddende præsident Jair Bolsonaro vinder eller taber søndagens præsidentvalg, så tyder alt på, at han vil udfordre demokratiet.

Den højreorienterede partileder siger, at han kun kan tabe, hvis der er valgsvindel involveret. Og med 67-årige Bolsonaros fortid i militæret, frygter mange brasilianere, hvad han gør, hvis han taber til Luiz Inácio Lula da Silva, bedst kendt som Lula, der regerede Brasilien fra 2003 til 2010.

Den bekymring deler den brasilianske historiker Rodrigo Patto Sá Motta, der har skrevet flere bøger om den brasilianske republik, særligt om tiden under militærdiktaturet fra 1964 til 1985.

“Et traditionelt kup med tanks rullende i gaderne sker næppe, for militæret ved godt, at der ikke er nogen international støtte til sådan et kup. Militærfolkene er kloge, og de er ikke villige til at være en del af et projekt, der ikke virker,” siger historikeren og tilføjer et kraftigt men:

“Det store problem er de lavere rangerende officerer. Ikke bare fra militæret, men også fra politiet. De er de ægte, radikale bolsonaristas, og vi frygter for, om de kan finde på at bruge vold. Måske med en invasion af regeringsbygningen, som det skete mod Capitol Hill i USA.”

Iliberalt regime

Selv om det scenarie lyder gruopvækkende, frygter Rodrigo Patto Sá Motta dog mere, hvad der sker, hvis Jair Bolsonaro vinder valget og kan fortsætte fire år mere som præsident.

De fleste meningsmålinger viser lige nu, at Lula fører med 5-6 procentpoint, men under præsidentvalgets første runde den 2. oktober ramte meningsmålingerne skævt, og mens den nuværende præsident Bolsonaro var spået til at få 34-37 procent af stemmerne, fik han 43,2 procent. Lula modtog 48,4 procent.

Ydermere vandt Jair Bolsonaros Liberale Parti (PL) og støttepartierne flere pladser i kongressen end ventet, og de pladser baner vejen for en langt større magt til Jair Bolsonaro de næste fire år.

“I en anden periode vil han være stærk, og jeg er bange for, at han prøver at skabe et illiberalt regime eller blødt autoritært regime. Et regime, det bliver enormt svært at vinde over i fremtiden.”

For at forstå Jair Bolsonaro er det nødvendigt at se tilbage på tiden under militær-regimet i Brasilien, siger historikeren Rodrigo Patto Sá Motta. Den unge Jair Bolsonaro var aktiv i militæret fra 1973 til 1988, og det var her, han formede sit indædte had til venstrefløjen. Mens mere end 400 mennesker blev slået ihjel eller forsvandt under det undertrykkende og autoritære regime, så hylder Jair Bolsonaro militæret for at have reddet Brasilien fra kommunismen. Flere militærfolk sidder i hans regering, og han har genindført mindehøjtideligheden for kuppet i 1964, der ledte til langvarigt militærdiktatur.

Og så taler præsidentens folk om at kopiere militæret.

“Hans støtter siger allerede, at de vil udvide antallet af dommere fra 11 til 15, hvilket dybest set vil betyde, at Bolsonaro får kontrollen med Højesteret og kan regere som en autoritær leder. Det interessante er, at det militære diktaturstyre gjorde præcis det samme,” siger han.

Mere Orbán end Trump

Ofte kaldes Jair Bolsonaro for ‘Tropernes Trump’, fordi hans hårde, vulgære og nedsættende retorik minder om den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Ifølge Rodrigo Patto Sá Motta bør man dog se mod Ungarn, hvis man skal forstå den brasilianske præsidents tanker om demokratiet.

Som den ungarske premierminister, Viktor Orbán, angriber Jair Bolsonaro medierne - økonomisk og retorisk - taler dunder mod intellektuelle, viser sin åbne foragt for Højesteret, sår ubegrundet tvivl om landets demokratiske valg, sortlister akademikere og skærer i støtten til universiteterne.

“Og ligesom Orbán kæmper Bolsonaro og hans støtter en form for kulturkamp. De siger, at Brasiliens kultur er domineret af venstrefløjen, og at de er nødt til at besejre den og skabe et langsigtet regime for at redde Brasilien,” siger historikeren.

Det store problem for modkandidaten Lula fra arbejderpartiet er, at han er en del af en politisk elite, der gennem det seneste årti har kæmpet med flere korruptionssager. Sagen mod Lula er dog speget, siger Rodrigo Patto Sá Motta, og en ledende dommer såvel som en anklager fra dengang er senere sprunget ud som støtter af Jair Bolsonaro. Et menneskerettighedspanel fra FN har direkte kritiseret processen mod Lula, der blev løsladt fra fængslet sidste år.

Derudover er korruption i Brasilien ikke noget, der kun knytter sig til Lula og hans venstrefløjsparti. Det er ganske udbredt, og Jair Bolsonaro er også involveret i adskillige sager.

“Uanset hvad var Brasilien under Lula et fuldt demokrati. Nogle mener, at han har sådan en populistisk stil, fordi han taler direkte til masserne. Men han regerede demokratisk,” understreger Rodrigo Patto Sá Motta.

I den tætte kamp om stemmerne på midten ved weekendens brasilianske præsidentvalg har Jair Bolsonaro nedtonet sine autoritære retorik, men som medlem af kongressen talte han åbent om at kuppe regeringen og “gå direkte til et diktatur”. Kun en udryddelse af venstrefløjen kunne redde landet. En trussel, Bolsonaro gentog foran tusinder af tilhængere i São Paolo, inden han blev valgt som præsident i 2018.

“Den her gang bliver oprydningen endnu større. Den her gruppe - hvis de vil blive her - må overholde vores regler. Enten holder de sig væk, eller også ender de i fængsel.”