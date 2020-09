Voldsom brand brudt ud på havnen i Beirut

En måned efter at eksplosion lagde store dele af Beirut i ruiner, er en voldsom brand brudt ud på byens havn.

En stor brand er torsdag brudt ud på havnen i Beirut, lidt over en måned efter at havnen og store dele af den libanesiske hovedstad blev hærget af en enorm eksplosion.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Branden er brudt ud på en del af havnen, som ligger i ruiner, hvorfra den sender en sort søjle af røg op over byen.

Militæret er blevet sat ind for at få kontrol over branden. En officer oplyser til Reuters, at branden er begrænset til dette område.

Men synet af branden har alligevel rystet byen, som kæmper med en dyb økonomisk krise, der udgør den største krise for stabiliteten i Libanon siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.

Ifølge den libanesiske hær kan branden være opstået af, at et lager af olie og bildæk brød i flammer. Men den endelige årsag er endnu ikke bekræftet.

/ritzau/