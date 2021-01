Voldsom brand hærger flygtningelejr i Bangladesh

Omkring 3500 rohingya-flygtninge har mistet tag over hovedet efter en voldsom brand i stor flygtningelejr.

En voldsom brand har torsdag hærget en stor flygtningelejr i Bangladesh, der huser tusindvis af rohingya-flygtninge. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flere end 550 hjem er enten blevet helt eller delvist ødelagt af flammerne. Dermed står omkring 3500 mennesker uden tag over hovedet.

Derudover er 150 butikker og blandt andet faciliteter for nødhjælpsorganisationer blevet ødelagt.

Billeder fra lejren Nayapara viser, at familier gennemsøger de afbrændte blikbygninger i et forsøg på at redde nogle af deres ejendele.

Men ifølge Reuters er der ikke meget andet tilbage af lejren, der har eksisteret i årtier, end cementstolper og nedbrændte træer.

- E-blokken er fuldstændig brændt ned. Der er intet tilbage. Intet blev reddet. Alt er brændt ned, siger Mohammed Arakani, der bor i flygtningelejren, til nyhedsbureauet:

- Alle græder. De har mistet alle deres ejendele.

/ritzau/