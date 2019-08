Voldsomt jordskælv rammer Indonesien og udløser tsunamivarsel

Der er udsendt et tsunamivarsel, efter at et jordskælv har ramt ud for øen ved Javas kyst.

Et voldsomt jordskælv har ramt ud for kysten ved den indonesiske ø Java og fået bygninger til at ryste i hovedstaden, Jakarta.

Den amerikanske geologiske institut rapporterer, at skælvet er målt til 6,8, og det ramte omkring 150 kilometer fra Labuan, sydvest for Jakarta. Skælvet skal have ramt på en dybde på 42,8 kilometer.

Ført det rapporterede Indonesiens katastrofeenhed, at skælvet målte 7,4 på ti kilometers dybde.

Samtidig advarer enheden om, at jordskælvet kan udløse en tsunami.

Bygninger i Jakarta rystede i omkring et minut ved jordskælvet, da det ramte om aftenen lokal tid. Tv-optagelser viser, hvordan arbejdere løber ud af høje bygninger.

- Lysekronen i min lejlighed rystede, og jeg løb bare ned fra 19.-etage, fortæller 50-årige Elisa til nyhedsbureauet AFP.

- Alle andre løb også. Det var virkelig stærke stød, og jeg var virkelig bange.

Indonesien lægger ofte grund til seismisk og vulkansk aktivitet på grund af landets placering, hvor tektoniske plader støder sammen.

/ritzau/AFP