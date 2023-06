Mand i 40'erne er andet dødsoffer efter voldsomt svensk skyderi

Endnu en person har mistet livet efter et voldsomt skyderi, der lørdag fandt sted syd for den svenske hovedstad, Stockholm.

Det oplyser svensk politi mandag formiddag.

Det er en udenlandsk mand midt i 40'erne, der er død af sine kvæstelser. En 15-årig dreng mistede allerede lørdag livet i skyderiet.

Derudover blev en kvinde og yderligere en 15-årig dreng såret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skyderiet fandt sted ved en undergrundsstation i Farsta nær Stockholm.

To mænd i 20'erne er blevet anholdt. De mistænkes for drab og drabsforsøg.

- Vi er ret sikre på, at vi har tilbageholdt de rette personer, sagde politichef Max Åkerwall på et pressemøde søndag.

Ifølge politiet blev ofrene skudt med et "militært automatvåben".

Fredag og lørdag var der i alt syv mennesker, der inden for et døgn blev ramt af skud i områder nær den svenske hovedstad.

Foruden de fire i Farsta blev en mand i starten af 20'erne også ramt i Jordbro, der ligeledes ligger syd for Stockholm. Derudover blev to mænd i 20'erne ramt af skud i Solna, som ligger i den nordlige del af hovedstaden.

Skyderierne fik søndag aften den svenske justitsminister til at udtale sig.

- En frygtelig mørk dag med nye brutale skyderier. I aften tænker jeg frem for alt på ofrene og deres familier. Politiet arbejder nu intensivt på at stille gerningsmændene for retten, sagde han i en skriftlig kommentar.

- Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt, for at vende denne tendens.

Politiet fik besked om skyderierne i Jordbro og Solna omkring klokken 22.00 fredag. Omkring klokken 18.00 lørdag fik det besked om skyderiet i Farsta.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/