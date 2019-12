Voldsomt uvejr i Frankrig koster to personer livet

Vindstød af stormstyrke og oversvømmelser har afbrudt strømforsyningen til tusindvis af boliger i Frankrig.

Mindst to personer er omkommet i et voldsomt uvejr fredag og lørdag i det sydlige Frankrig.

Flere departementer er oversvømmet på grund af store mængder regn. Vindstød af stormstyrke har desuden afbrudt strømforbindelsen til tusindvis af boliger.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Sent lørdag aften var strømforsyningen til cirka 15.000 husstande fortsat ikke genetableret.

Fredag var det endnu værre, idet næsten 70.000 husstande måtte klare sig uden strøm.

Det franske nyhedsbureau AFP skrev tidligere lørdag, at 14 departementer i det sydlige Frankrig, i alperegionen og på øen Korsika var i forhøjet beredskab som følge af oversvømmelser og voldsomme vindstød.

Fredag omkom en 70-årig mand i den sydvestlige del af Frankrig, da hans bil ramte et træ, som var væltet ned på vejen under uvejret.

I regionen Lot-et-Garonne, ligeledes i den sydvestlige del, blev en mand i 70'erne skyllet væk af vandmasser, da han gik ud for at hente sin post.

I byen Pau beordrede myndighederne en finale i en international rugbyturnering aflyst på grund af store vandmasser.

Oversvømmelser og mudderskred har desuden afskåret adgangsvejene til flere skisportssteder, og i kommunen Laruns blev forsyningen af drikkevand afbrudt.

I det nærtliggende departement Landes blev omkring 600 personer nær to store floder fredag evakueret som en forebyggende foranstaltning.

- Vi er ved at vænne os til det, siger en pensionist til AFP.

- Vi placerer alle ting på de øverste etager, og vi fjerner alt fra garagen. Det her sker oftere og oftere. Det er her, at vi ser, at der er et eller andet galt med vejret, siger han.

Frankrigs meteorologiske institut har udsendt et varsel om, at vindstød øger risikoen for laviner i Alperne. Især i de populære skisportsområder Isere og Savoie er risikoen for sneskred højere end normalt.

/ritzau/