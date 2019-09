Voldsomt uvejr i Spanien har kostet seks menneskeliv

I flere dage har det østlige Spanien været ramt af voldsomt uvejr med kraftig regn og oversvømmelser.

Regn i rekordstore mængder og uvejr har siden sidste uge resulteret i, at seks personer har mistet livet i det østlige Spanien.

Dødstallet er steget, efter at det voldsomme vejr gik i land ved kystregionerne Valencia, Murcia og det østlige Andalusien for få dage siden.

Lørdag mistede endnu en person livet. Den 41-årige mand blev fundet druknet i byen Arihula, hvor Segura-floden var løbet over sine bredder.

En 58-årig mand mistede livet fredag i byen Redován, da han blev taget af vandmasserne i det oversvømmede område, da han steg ud af sit køretøj.

Premierminister Pedro Sánchez fløj lørdag over de områder, der har været hærget af uvejret. På Twitter skriver han, at han sender varme og solidaritet til de spaniere, der er påvirket af regnen.

- Vi vil udnytte alle ressourcer og assistance til at hjælpe borgerne og få tingene tilbage, som de var, skriver premierministeren.

Lokale myndigheder har meddelt, at enkelte byer har oplevet mere regn end nogensinde før i uvejret, der også har påvirket trafikken rundt i landet.

Lufthavne i Almeria og Murcia måtte lukke ned, ligesom toglinjer, store veje og skoler har været ramt. Stormene i området er et tilbagevendende fænomen, men det har været særligt kraftigt i år.

Marker er forvandlet til søer og veje er blevet til floder af mudder, der taget alt med sig på sin vej. Regnen holdt lidt op lørdag, efter at være stået på i to dage.

Indenrigsminister Fernando Grande-Marlaska sagde fredag, at 3500 borgere var blevet reddet ud af farlige situationer forbundet med vejret.

Sidste år mistede 13 personer livet på den spanske ø Mallorca. Også her resulterede intens regn i, at floderne på øen løb over.

/ritzau/AP