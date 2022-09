Voldsomt uvejr rammer italiensk region og dræber syv

En "vandbombe" sendte på få timer 400 millimeter regn ned over region i det centrale Italien.

Mindst syv personer er blevet dræbt, efter at voldsomt uvejr sent torsdag skyllede ind over det centrale Italien.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

- Ifølge det lokale præfektur er det foreløbige dødstal syv. Vi har lige fundet det syvende lig, siger en talsmand for civil beskyttelse til AFP.

Foruden de syv dræbte savnes tre personer - herunder et seksårigt barn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge det italienske nyhedsbureau AGI er barnets mor blevet reddet. Barnet blev dog skyllet væk af de voldsomme vandmasser.

Det er den centrale Marche-region, der er blevet ramt af storm og regn.

Ifølge den italienske avis Corriere della Sera faldt der i løbet af cirka to timer omkring 400 millimeter regn. Det er samme mængde, som området normalt registrerer i løbet af seks måneder, skriver AFP.

Myndighederne beskriver regnskyllet som en "vandbombe", skriver Reuters.

Det værst ramte område er ved havnebyen Ancona, der ligger ud til Adriaterhavet. Her er flere områder uden strøm og telefonforbindelse.

Billeder fra den italienske region viser redningsmandskab forsøge at komme folk til undsætning i de oversvømmede områder.

/ritzau/