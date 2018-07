Voldsomt vejr koster mindst 11 livet i Japan

11 personer er omkommet og yderligere 45 er savnet, efter skybrud har ramt det vestlige og centrale Japan.

Historisk kraftig regn har ramt Japan, hvor flere end 1,6 millioner mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i den vestlige og centrale del af landet.

Uvejret har foreløbigt kostet 11 personer livet, mens yderligere 45 er meldt savnet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Japans Meteorologiske Institut har udsendt særlige vejrvarslinger, der gælder for den vestlige del af landets hovedø, Honshu.

Her opfordres borgerne til at være ekstra varsomme, da der er risiko for jordskred, stigende vandstand i floderne og kraftig vind.

Ifølge det meteorologiske institut er der fare for, at det voldsomme vejr vil fortsætte, og områder, der er allerede er blevet ramt af kraftig regn, kan forvente yderligere nedbør søndag.

Foruden de 1,6 millioner mennesker, der er blevet direkte beordret til at forlade deres hjem, er 3,1 millioner borgere blevet opfordret til også at rejse hjemmefra.

/ritzau/Reuters