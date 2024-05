Sagen mod filmproducenten Harvey Weinstein for voldtægt skal gå om i New York, oplyser anklagemyndigheden.

Det er en uge siden, at delstaten New Yorks højeste domstol forkastede hans dom for voldtægt i 2020

Weinstein er mødt op onsdag aften dansk tid i retten, fire år efter hans dom blev kaldt en milepæl for MeToo-bevægelsen. En bevægelse hvor kvinder anklagede flere hundreder mænd i film- og underholdningsbranchen, medier og politik for seksuelle overgreb.

/ritzau/Reuters