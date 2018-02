Voldtægtssager koster Tariq Ramadan stjernestatus

MeToo-bølgen har ramt den verdenskendte og omdiskuterede muslimske teolog, som beskyldes for at have manipuleret og misbrugt kvinder gennem 30 år

Tariq Ramadan benægter alle beskyldninger om seksuelle overgreb, som er blevet rejst mod ham i de seneste måneder, efter at MeToo-lavinens anklager om kendte mænds overgreb på kvinder begyndte at rulle.

Den verdenskendte mulismske teolog blev i går efter to dages afhøringer hos kriminalpolitiet i Paris sigtet for at have voldtaget to kvinder og varetægtsfængslet. I torsdags blev den 55-årige konfronteret med et af de formodede ofre, Chrystelle, 40 år og konvertit, som har anmeldt Tariq Ramadan for en voldtægt begået den 9. oktober 2009 i hans hotelværelse efter en konference i Lyon.