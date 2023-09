Volvo stopper produktion af dieselbiler næste år

Der går ikke længe, før den sidste dieseldrevne Volvo-bil ruller ud fra fabrikken.

Fra begyndelsen af næste år vil bilproducenten Volvo stoppe med at producere dieselmotorer.

Det oplyser Volvo i forbindelse med klimaugen i New York, skriver det svenske medie Teknikens Värld.

Mediet skriver, at Volvo har planer om kun at sælge fuldt elektriske biler i 2030 og at være en klimaneutral virksomhed i 2040. At stoppe produktionen af dieselmotorer er et skridt nærmere det mål.

Administrerende direktør i Volvo Jim Rowan siger ifølge mediet, at elektriske drivlinjer er fremtiden og overlegne i forhold til forbrændingsmotorer.

En elbil er kendetegnet ved at have en elektrisk drivlinje, som består af en elmotor og et højvoltsbatteri.

- De generer mindre støj, mindre vibrationer, lavere serviceomkostninger for vores kunder og ingen emissioner, siger Jim Rowan.

Teknikens Värld skriver, at dieseldrevne Volvo-modeller for få år siden var de mest solgte i Europa.

Allerede for et år siden meddelte Volvo Cars Danmark, at man ville stoppe salget af biler, der udelukkende kører på benzin eller diesel.

Den danske melding kom som et led i Volvos overordnede globale strategi om at være en fuldelektrisk bilproducent i 2030.

- Vi har i Danmark allerede nu valgt at fokusere salget helt på vores Recharge-modeller. Det gør vi, fordi fremtiden er elektrisk, lød det fra administrerende direktør i Volvo Cars Danmark Sarka Heyna Fuchsova i september sidste år i en pressemeddelelse.

Danmark var på daværende tidspunkt det andet marked efter Norge, hvor Volvo meldte ud, at man udelukkende ville sælge genopladelige biler som rene el- og plug-in-hybridbiler.

