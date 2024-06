Volvo tilbagekalder 72.000 biler af populær model

Volvo tilbagekalder 72.000 eksemplarer af den nye elbil EX30 i Sverige og resten af verden.

Det skriver bilmediet Carup.

Bilerne kan have en fejl på en skærm, der indebærer, at speedometeret ikke bliver vist.

Ifølge Magnus Holst, som er pr-chef hos Volvo, er der cirka 5000 biler i Sverige, som berøres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra første januar til slutningen af maj blev der ifølge tal fra De Danske Bilimportører registreret 1539 Volvo EX30 i Danmark.

Det sender bilen ind på en 8.-plads for i år i Danmark.

Volvo gør opmærksom på, at problemet med speedometeret ikke kun kan løses ved at sende bilen på værksted. Hvis kunden ønsker det, kan man få en softwareopdatering uden at skulle på værksted.

Bilen har ikke et traditionelt speedometer lige foran føreren bag rattet, men derimod et til højre for føreren.

Når bilen starter, kan det ske, at skærmer starter op i en testtilstand, hvor speedometeret ikke vises.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Volvo er softwareopdateringen i gang, og flere af bilerne har allerede fået den.

Ejere gøres opmærksom på, at problemet med testtilstanden - hvis ikke man har fået softwareopdateringen - kan løses ved at genstarte skærmen.

Ifølge Carup er det for visse ejere ikke lykkedes at foretage softwareopdateringen over nettet - altså at foretage det, som Volvo kalder en "over-the-air"-opdatering (OTA).

/ritzau/TT