Von der Leyen advarer jobsøgende Vestager om interessekonflikt

De færreste fortæller det åbent, når de er i færd med at søge nyt job.

Men det skete for EU-kommissær Margrethe Vestager i denne uge. Her bekræftede Vestager, at den danske regering har indstillet hende som kandidat til posten som formand for Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Det sætter Vestager i den lidt usædvanlige situation, at hun varetager et job, hvor hun kan træffe beslutninger, der har betydning for hendes mulige nye arbejdsgiver.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har derfor advaret Vestager om, at jobsøgningen kan føre til en interessekonflikt.

I et brev fra den 16. juni, som mediet Politico har, advarer von der Leyen Vestager mod "enhver reel eller opfattet" interessekonflikt i kølvandet på ønsket om at blive chef i EIB.

Vestager bør ikke "deltage i Kommissionens beslutningsproces om noget emne, der involverer EIB," skriver von der Leyen ifølge Politico i brevet.

EU-Kommissionens formand har også bedt Vestager om at søge ulønnet orlov, hvis EIB's udnævnelsesudvalg går videre med hendes kandidatur.

Ifølge Politico har Margrethe Vestager skrevet tilbage til Ursula von der Leyen den 19. juni. I brevet forsikrer Vestager om, at hun vil respektere begge punkter.

Den Europæiske Investeringsbank finansierer projekter, som hjælper med at nå EU-mål. Det gælder både inden og uden for EU.

Den nuværende formand er tyske Werner Hoyer. Han har siddet på posten siden 2012. Ifølge Jyllands-Posten udløber hans periode i december i år.

Kandidatfeltet til posten inkluderer blandt andre Italiens tidligere finansminister Daniele Franco. Også to af investeringsbankens nuværende næstformænd - polske Teresa Czerwinska og svenske Thomas Östros i spil. Det skrev Jyllands-Posten tirsdag.

Margrethe Vestager bekræftede tirsdag over for avisen, at hun søger posten.

- Jeg er glad for, at regeringen har peget på mig med henblik på at blive vurderet som mulig kandidat til formand for Den Europæiske Investeringsbank, sagde hun til Jyllands-Posten.

Vestager tilføjede, at hun afventer bankens godkendelsesprocedurer og ikke har yderligere at tilføje på nuværende tidspunkt.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) sagde tirsdag til Ritzau i et skriftligt svar, at Margrethe Vestager er en stærk kandidat til posten. Bødskov henviste til Vestagers politiske tyngde og erfaring.

- Derfor er jeg glad for, at hun vil stille op som Danmarks kandidat.

- Regeringen støtter Margrethe Vestagers kandidatur varmt, skrev Morten Bødskov.

