Von der Leyen afkræves svar om ansættelse af politisk allieret

Ursula von der Leyen er favorit til at fortsætte på posten som EU-Kommissionens formand, men med to måneder til valget til EU-Parlamentet, er flere dårlige sager hvirvlet op omkring hende.

Fredag skriver mediet Politico, at flere fremtrædende medlemmer af EU-Kommissionen ønsker svar fra von der Leyen i en ansættelsessag.

Sagen drejer sig om medlem af EU-Parlamentet, Markus Pieper. Han er ligesom Ursula von der Leyen medlem af EPP-gruppen.

Han blev udpeget til at være EU-Kommissionens ambassadør over for små- og mellemstore virksomheder.

Ansættelsen har udløst beskyldninger om, at den er sket uretmæssigt, fordi Markus Pieper angiveligt klarede sig mærkbart dårligere end de andre kandidater i de test, der var del af ansættelsen.

Den tjekkiske kandidat til posten, Martina Dlabajová, har indgivet en officiel klage. Flere medlemmer af EU-Parlamentet ønsker, at EU-Kommissionen skal afklare, om Markus Pieper faktisk klarede sig bedre end de andre kandidater til rollen.

Men måske mest opsigtsvækkende, så rejses kritikken ifølge Politico også af flere fremtrædende medlemmer af EU-Kommissionen.

I et lækket brev, som Politico har set, beder fire af von der Leyens mest erfarne kolleger i EU-Kommissionen om svar.

Det er den franske EU-kommissær for det indre marked, Thierry Breton. Den italienske EU-kommissær for økonomi, Paolo Gentiloni. EU's udenrigschef Josep Borrell. Samt EU-kommissær for beskæftigelse, Nicolas Schmit.

I brevet skriver de fire kommissærer ifølge Politico, at Piepers udnævnelse rejser "spørgsmål om processens gennemsigtighed og upartiskhed". De beder samtidig om, at sagen bliver diskuteret personligt, når EU-Kommissionen mødes igen.

EU-Kommissionens talsmand, Eric Mamer, afviste dog torsdag, at der er noget at komme efter.

- Kommissionen har fuld tillid til, at procedurerne er blevet fulgt. Og at den person, der i sidste ende blev valgt, blev valgt på baggrund af sin præstation under hele udvælgelsesprocessen, siger han ifølge Politico.

Sagen om Markus Piepers ansættelse kommer, få dage efter at Den Europæiske Anklagemyndighed (Eppo) meddelte, at man går ind i en anden sag, der er blevet døbt "Pfizergate".

Her vil Den Europæiske Anklagemyndighed se nærmere på, om der er sket ulovligheder i forbindelse med forhandlinger om indkøb af vacciner mellem von der Leyen og topchefen for medicinalvirksomheden Pfizer, Albert Bourla.

Sagen handler om påstående sms-udvekslinger mellem von der Leyen og Bourla. De skal have haft kontakt, på et tidspunkt hvor EU var ved at indkøbe coronavacciner for milliarder af kroner.

Under coronapandemien udgjorde Pfizers vacciner en stor del af EU's indkøb.

Sagen blev oprindeligt indledt af belgiske myndigheder i begyndelsen af 2023. Det skete efter en strafferetlig anmeldelse fra lobbyisten Frédéric Baldan. Ingen er endnu blevet sigtet i sagen.

/ritzau/