Von der Leyen: EU skal indgå ambitiøst partnerskab med Kina

EU skal indgå et "ambitiøst partnerskab" med Kina. Ikke forsøge at afkoble sig fra verdens næststørste økonomi.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i en tale til to tænketanke i Bruxelles torsdag.

Dermed sender von der Leyen et signal om, at EU ønsker at samarbejde med Kina trods det tiltagende opgør mellem Kina og USA. En melding, der formentlig vil blive gentaget, når von der Leyen i næste uge besøger Kina sammen med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

- Vi skal fokusere på at fjerne risici i vores forhold til Kina. Ikke fokusere på at afkoble fra Kina, siger Ursula von der Leyen.

I talen understreger Ursula von der Leyen, at EU's forhold til Kina vil få enorm betydning i de kommende år. Og hun antyder en anden linje fra EU, end man ser fra USA, som i stigende grad har fokus på konkurrence og militærafskrækkelse over for Kina.

- Vores forhold til Kina vil være afgørende i dette århundrede. Den måde, som vi reagerer på Kina på, er ikke skrevet endnu. Men det behøver ikke at være en defensiv tilgang. Vi skal vise, at vi sammen kan skabe velstand og fremgang, siger Ursula von der Leyen.

Talen understreger dog også EU's vanskeligheder med at finde en fremtidssikret tilgang til Kina.

I de seneste uger har Ursula von der Leyen selv præsenteret politiske udspil, som skal forsøge at ændre på EU's dybe afhængighed af kinesiske råstoffer. Og forsøge at beskytte Europas teknologi og arbejdspladser.

Der er med andre ord et enormt arbejde i gang for at øge EU's uafhængighed af Kina.

Også Nato har skærpet opmærksomheden. Konkret fastslår Natos nye strategiske koncept, som blev vedtaget sidste år, at: "Kinas erklærede ambitioner og politik udfordrer vores interesser, sikkerhed og værdier".

Ursula von der Leyen erkender i talen også, at det reformivrige og samhandelsorienterede Kina, vi kendte, er væk.

- Kina har lukket bogen, der handler om reformer og åbning mod verden. Nu er Kina gået ind i en æra, som for dem handler om sikkerhed og kontrol. Eksempelvis har præsident Xi sagt, at han vil gøre Kinas militær til en "stor mur af stål", der kan beskytte Kinas interesser, siger von der Leyen.

Hun peger også på, at det kinesiske styre åbent har erklæret, at Kina skal være uafhængig af verden. Til gengæld skal verden gøres afhængig af Kina. Det er lykkedes i forhold til EU, der er dybt afhængig af råstoffer fra Kina for at kunne gennemføre den grønne omstilling.

- Kinas kommunistparti ønsker en systemisk ændring af den globale verdensorden med Kina i centrum. Her skal individuelle rettigheder været underordnet hensynet til sikkerhed og kontrol.

- Kinas venskab med Rusland siger tusind ord om deres vision for ny verdensorden, siger Ursula von der Leyen.

Dermed deler hun den amerikanske analyse af udfordringen. Og hun antyder også, at hun fortsat ikke har låst sig fast på samarbejdslinjen over for Kina.

- Hvordan Kina agerer på Putins krig vil være en afgørende faktor for forholdet, siger von der Leyen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtrykt ønske om, at Kinas præsident, Xi Jinping, besøger Ukraine. Det forsigtige håb er, at Kina måske kan agere fredsmægler over for Rusland.

