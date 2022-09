Von der Leyen: Fem millioner ukrainere er vendt hjem

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, er onsdag og torsdag på sit tredje besøg i Ukraine. Og hun ser klare tegn på fremskridt i hovedstaden Kyiv efter flere måneders krig.

- Det er imponerende at se, hvor meget der har ændret sig til det bedre her i Kyiv. Man kan mærke, at livet er kommet tilbage.

- Jeg har set folk, der åbner deres forretninger igen. De fortale mig, hvor meget mere liv, der er i byen, siger Ursula von der Leyen på et fælles pressemøde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Her lykønskede hun Ukraine med den militære fremgang, efter at det i de seneste uger er lykkedes Ukraines militær at presse Rusland ud af et stort område og skabe håb om en mulig sejr.

Den indædte kamp har måske været medvirkende til, at mange ukrainere nu er vendt tilbage til landet, selv om kampene fortsætter.

Dermed kan de nu være med til at genoptage deres dagligdag og genopbygge Ukraine, vurderer Ursula von der Leyen.

- Mere end otte millioner ukrainere er kommet til EU, efter krigen brød ud. Men den gode nyhed er, at mange er taget tilbage igen. Omkring fem millioner ukrainere er vendt hjem til Ukraine.

- Det viser, at EU giver hjælp, når ukrainerne har behov. Men vi ved, at mange ukrainere også længes efter at komme hjem og genopbygge Ukraine. Det er en win-win situation for alle, siger von der Leyen.

Under besøget i Ukraines hovedstad Kyiv lover von der Leyen fortsat støtte til Ukraine.

EU-Kommissionen lægger blandt andet op til økonomisk hjælp i form af lån og hjælp til at genopbygge skoler.

Her fastslog von der Leyen i sin årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand, at EU vil afsætte 100 millioner euro til at genopbygge skoler i Ukraine.

- Vi kan aldrig matche de ofre, som ukrainerne oplever, når de mister deres hjem eller deres kære.

- Men vi kan sige, at du har dine europæiske venner ved din side, så længe det er nødvendigt. Vi vil være venner for evigt, siger Ursula von der Leyen henvendt til Volodymyr Zelenskyj.

Hun fastslår, at Ukraine har sat fart på processen frem mod EU-medlemskab ved at gennemføre reformer trods krigshandlingerne.

Før sommerferien fik Ukraine status af kandidatland, og EU vil derfor hjælpe Ukraine med at gennemføre processen, siger von der Leyen.

EU-Kommissionen lægger desuden op til, at Ukraine skal have bedre adgang til EU's indre marked. Det kan øge landets eksportmuligheder.

/ritzau/