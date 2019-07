Von der Leyen lægger godbidder ud dagen før gyserafstemning

Kandidaten til formandsposten for EU-Kommissionen vil skære EU's udledning af klimagasser med 55 procent.

Ursula von der Leyen kæmper til det sidste for at sikre sig den nødvendige opbakning, når EU-Parlamentet tirsdag enten skal godkende eller forkaste hende som fremtidig formand for EU-Kommissionen.

Mandag har den konservative von der Leyen, der i dag er forsvarsminister i Tyskland, sendt breve til både den socialdemokratiske og den liberale gruppe i parlamentet.

Her lægger hun lunser ud, der skal lokke parlamentarikerne til at stemme på hende.

Og så kommer hun ind på, hvilken rolle danske Margrethe Vestager kan få i fremtidens EU-Kommission.

Von der Leyen skriver blandt andet, at hun vil kæmpe for at skære EU's udledning af drivhusgasser med 55 procent frem mod 2030. Det nuværende mål er 40 procent ifølge nyhedsbureauet dpa.

Derudover vil hun foreslå at indføre mindsteløn til alle arbejdstagere i EU samt forsøge at indføre arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvad angår Margrethe Vestager, så skriver Ursula von der Leyen, at hun vil have to såkaldt ledende næstformænd i kommissionen.

En af de to skal have titel af første næstformand og skal træde i Ursula von der Leyens sted, når hun eksempelvis er ude at rejse. Den rolle ventes at tilfalde socialdemokraten Frans Timmermans.

Vestager ventes at blive den anden ledende næstformand.

EU's stats- og regeringschefer udpegede efter et maratontopmøde i sidste måned Ursula von der Leyen som deres foretrukne til posten som kommissionsformand.

Først skal et flertal i EU-Parlamentet dog godkende hendes kandidatur. Der er dyb splittelse blandt parlamentarikerne, og tirsdagens afstemning kan blive lidt af en gyser.

Von der Leyen skal, hvis hun bliver godkendt, erstatte Jean-Claude Juncker på posten som formand for EU-Kommissionen den 1. november.

/ritzau/