Von der Leyen ønsker global regulering af kunstig intelligens

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ønsker et globalt panel for kunstig intelligens.

Det skal sikre, at teknologien, der også kaldes AI, udvikler sig på en ansvarlig måde.

Det siger Ursula von der Leyen i sin åbningstale i EU-Parlamentet i Strasbourg onsdag.

- Vi har et vindue for at sikre, at teknologien udvikler sig ansvarligt. Men vinduet er ved at lukke. Derfor skal vi have en ny global ramme for kunstig intelligens, siger Ursula von der Leyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun understreger dog samtidig, at EU skal blive bedre til at udvikle virksomheder og produkter inden for kunstig intelligens.

Derfor vil EU arbejde på et initiativ, hvor man åbner de supercomputere, der findes i EU for europæiske virksomheder, som vil udvikle tjenester inden for kunstig intelligens.

- Tre ud af verdens fem centre for supercomputere findes i EU. Vil vil åbne vores supercomputere for startups inden for kunstig intelligens. Det skal give mulighed for at træne AI-modeller på en ansvarlig måde, siger Ursula von der Leyen.

/ritzau/