Von der Leyen spås gode chancer for at fortsætte

Direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis, vurderer, at Ursula von der Leyen vil fortsætte som formand for EU-Kommissionen.

Det fortæller hun til Ritzau.

- Hun står nu som en stærk kommissionsformand.

- Hvis hun får en ny periode og kan få nogle af de her store, vigtige udfordringer og problemer for Europa omsat i konkrete resultater, vil hun kunne stille sig op i rækken og blive hængt op i Berlaymont-bygningen (kommissionens hovedsæde, red.) ved siden af nogle af de større, siger Lykke Friis.

Med EU-parlamentsvalget i 2024 skal der også udvælges en ny kommission.

Ursula von der Leyen blev udpeget af EU-landenes stats- og regeringschefer i 2019 og har siddet på posten siden.

Lykke Friis mener, at den tyske kommissionsformand har en vision for Europa.

Men der er også en anden mulighed.

- Der er jo også en anden post i byen, men det at være kommissionsformand, det er jo tungere end at være Nato-generalsekretær, siger hun.

Over for mediet Politico afslørede von der Leyen ingenting, da hun onsdag blev spurgt, om hun har ambitioner om at fortsætte som formand.

- Godt forsøgt, sagde hun til Politicos journalist med et stort smil på læben.

Von der Leyen har i sit embedsarbejde tacklet tunge sager de seneste par år, der både har budt på en verdensomspændende pandemi i form af covid-19 og krigen i Ukraine.

Ifølge Lykke Friis har hun spillet en stor rolle i at få kandidatstatus til Ukraine, så der muligvis er en fremtid for det østeuropæiske land i EU.

Onsdag skal von der Leyen afholde sin State of the Union-tale, der skal sætte linjerne for den kommende politiske sæson, i Strasbourg.

I talen vil der blive lagt vægt på, hvad EU skal fokusere på i den kommende periode, men ifølge tænketanksdirektøren er det en dobbeltbalanceakt.

- På den ene side skal hun jo gøre status. Det er hendes legacy-tale - hvad har jeg og min kommission opnået, og hvad er vores største resultater?

- Men på den anden side er det jo ikke nok. Man bliver nødt til, når man har så mange udfordringer, som Europa har - krigen i Ukraine, konkurrenceevne og den grønne omstilling - at adressere de spørgsmål. Så der skal hun ramme den balance, vurderer Lykke Friis.

Hvis formanden beslutter sig for, at hun vil forsøge at fortsætte en runde til, kan udpegningen ske på flere måder.

Ifølge EU-traktaten skal stats- og regeringscheferne "under hensyntagen til valget til Europa-Parlamentet" med kvalificeret flertal vælge en kandidat, som de indstiller til godkendelse i EU-Parlamentet.

Der er uenighed om tolkningen af paragraffen.

De fleste medlemslande står fast på, at det er dem, der har serveretten med et navn. Men flere af de politiske grupper i parlamentet mener, at de skal foreslå en kandidat.

Derfor er nogle af partierne - under en proces kendt som "spitzenkandidat" - begyndt at stille hver deres kandidat til jobbet allerede inden valget til Europa-Parlamentet.

Det vides dog ikke endnu, om von der Leyen har lyst til at være spitzenkandidat.

