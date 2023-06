Von der Leyen støtter ønske om kreativ tilgang til migration

EU bliver nødt til at gå videre i forsøget på at finde veje til at bremse "irregulær migration".

Sådan lyder det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Irregulær migration omhandler tilfælde, hvor personer spontant forsøger at rejse ind i EU uden de nødvendige tilladelser.

I et brev til EU-landenes stats- og regeringschefer forud for denne uges topmøde, fastslår von der Leyen, at der brug for at gå videre trods flere forslag og EU-aftaler i de senere måneder.

- Vores fælles indsats viser, at EU kan nå sine mål på dette område, og vi er klar til at fortsætte med at udvikle nye måder at fremme disse mål på, herunder ved at tænke ud af boksen, skriver von der Leyen i brevet.

Dermed er EU-Kommissionen formand tilsyneladende på linje med den danske regering, der også presser på for, at der skal findes kreative løsninger.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) fastslog tirsdag over for Ritzau, at Danmark ønsker en "innovativ" tilgang til migration.

Udmeldingen kom, selv om det i begyndelsen af juni lykkedes det svenske EU-formandskab at samle opbakning blandt EU-landene til centrale dele af den fælles asyl- og migrationspagt. Men det er ikke nok, mener den danske regering.

- Vi kæmper for at få en substantiel drøftelse af migration blandt stats- og regeringslederne senere på ugen. For vi er ikke i mål, sagde Løkke tirsdag i forbindelse med et ministermøde i Luxembourg.

Danmark er del af en gruppe på omkring ti lande, som ønsker, at EU skal gå videre. Også Italien, Grækenland og Østrig ønsker yderligere handling for at bremse irregulær migration.

Den danske regering har længe set mod tredjelande som Rwanda som en del af løsningen. Den danske idé om modtagecentre uden for EU er dog kontroversiel i flere EU-lande, og lande som Frankrig og Portugal er ikke begejstret for at skulle tænke mere ud af boksen på et tidspunkt, hvor EU-landenes aftale om asyl- og migrationspagten ikke er forhandlet på plads med EU-Parlamentet.

Derfor ventes konklusionerne fra EU-topmødet ikke at indeholde en direkte opbakning til ønsket fra København og Bruxelles om kreativ tænkning. Men Danmark vil fortsætte kampen.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen kan en vej være at åbne for et mere positivt perspektiv for tredjelande, der vil bremse migration.

- Der skal skabes et mere innovativt samarbejde, som hviler på noget for noget. For der findes ikke noget hegn, der er højt nok til, at man ikke kan kravle over det, siger Lars Løkke Rasmussen.

I februar blev stats- og regeringscheferne på et ekstraordinært topmøde enige om, at der skal gøres mere for at bremse "irregulær" migration til EU.

Derfor vil EU blandt andet øge overvågningen af de ydre grænser. Og man vil øge antallet af hjemsendelser.

Den seneste aftale mellem EU-landene om asyl- og migration åbner også for flere tilbagesendelser af "irregulære migranter" til tredjelande.

/ritzau/