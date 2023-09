Von der Leyen til Danmark for at tale grøn omstilling

Formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen besøger torsdag Danmark for at tale grøn omstilling.

- I morgen skal jeg til Danmark, hvor jeg med statsminister Mette Frederiksen skal opleve innovation på egen hånd.

- Vi skal markere lanceringen af det første containerskib drevet af grøn methanol lavet med solenergi.

- Dette er styrken af Europas modsvar på klimaforandringerne, siger Ursula von der Leyen onsdag i sin tale i EU-Parlamentet om Den Europæiske Unions tilstand.

Methanol kan produceres bæredygtigt ved at kombinere brint fra elektrolyse og kuldioxid.

Ursula von der Leyen siger, at European Green Deal, som hun introducerede i 2019, da hun blev udpeget, sætter rammerne for og giver incitament til at investere i en grønnere verden.

- Men det er befolkningen, innovatørerne og ingeniørerne, der udvikler løsningerne.

- Nu, når vi træder ind i den næste fase af Green Deal, er der en ting, der aldrig vil ændre sig. Vi vil fortsætte med at støtte de europæiske industrier i deres omstilling, siger Ursula von der Leyen.

For at støtte industrierne vil EU-Kommissionen fra denne måned afholde en række møder om grøn omstilling om de forskellige industrier.

- Vores kernemål er at støtte enhver sektor i at bygge forretningsmodeller for grøn omstilling.

- Vi tror på, at denne omstilling er fremtiden for konkurrenceevnen i Europa.

Den europæiske vindenergiindustri ser desuden ind i en fremtid, hvor godkendelser vil ske hurtigere, og hvor udbudssystemet for vindenergi vil forbedres over hele EU, fortæller formanden.

Den europæiske grønne pagt eller Green Deal bragte nogle konkrete mål på banen i form af blandt andet nul nettoudledning af drivhusgasser i 2050

