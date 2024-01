Von der Leyen tror Orbán vil sige ja til Ukraine-milliarder

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, forventer, at det vil være muligt at skabe enighed blandt alle 27 EU-lande om penge til Ukraine.

Det siger hun i debat i EU-Parlamentet i Strasbourg onsdag.

- Jeg er fortrøstningsfuld, i forhold til at vi finder en løsning blandt de 27 EU-lande. Det er bestemt muligt, siger Ursula von der Leyen.

Ungarn har ellers truet med at nedlægge veto mod EU-Kommissionens forslag om at tildele Ukraine 50 milliarder euro over fire år.

Men Ungarns premierminister, Viktor Orbán, er under tungt pres for at give sig, inden det afgørende ekstraordinære EU-topmøde den 1. februar i Bruxelles.

Det er vigtigt for Ukraine, at der snart træffes en beslutning, fordi EU's afsatte midler snart løber ud.

Derfor kan Ukraine til foråret komme i en situation, hvor man vil have svært ved at betale for eksempelvis skoler og hospitaler.

- På det seneste EU-topmøde blev der vist politisk vilje til at stå Ukraine bi, så længe det kræves. Men der skal handling bag ordene, siger Ursula von der Leyen.

EU-Kommissionen har konkret lagt op til at hæve EU-budgettet med yderligere 50 milliarder euro, som skal betales af medlemslandene. Pengene skal sikre Ukraine ro om økonomien i de kommende fire år.

- Vi vil give væsentlig og stabil finansiering til Ukraine. Det sker, med henblik på at man kan få en stat, der fungerer, og en økonomi, der er stabil, siger von der Leyen.

Ukraine er under krigen dybt afhængig af vestlig støtte. Både til levering af militært udstyr og til at holde de statslige budgetter kørerne, mens landbrug, energiforsyning og industri har været ramt.

Den 24. februar er det to år siden, at Rusland invaderede landet, og der har i de seneste måneder været tegn på sprækker i opbakningen til Ukraine fra EU-lande som Ungarn og Slovakiet.

På EU-topmødet i december lykkedes det dog de 26 EU-lande uden om Ungarn at holde samme. De gav grønt lys til optagelsesforhandlinger med Ukraine.

Samtidig var der ifølge diplomater blandt de 26 EU-lande generel enighed om en finansiering af Ukraine. Om nødvendigt uden om Ungarn.

Derfor er Viktor Orbán kommet under tungt pres forud for det ekstraordinære topmøde. Mediet Politico har talt med repræsentanter fra flere EU-lande, der vurderer, at Orbán er klar til at indgå en aftale

- Han er nødt til at være den slemme dreng, men han kan ikke gå over gevind, siger en diplomat på betingelse af anonymitet til Politico.

Ifølge en anden diplomat er der desuden voksende opbakning blandt EU-landene til om nødvendigt at se på muligheden for at fratage Orbán hans stemmeret.

Det kan ske gennem den såkaldte artikel 7-procedure, hvis Ungarn ikke lever op til EU's værdier for blandt andet retsstaten.

Det anses dog af andre diplomater som et urealistisk skridt, der under alle omstændigheder vil tage lang tid at gennemføre. Men alene diskussion er et signal til Orbán.

/ritzau/