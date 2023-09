Von der Leyen vil gøre EU til geopolitisk union med mere end 30 lande

EU skal gøres klar til at blive en komplet "geopolitisk union" med mere en 30 medlemslande.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i sin åbningstale i EU-Parlamentet.

- En komplet union er den bedste investering i fred og vækst for vores kontinent. Vi skal tænkte stort og skrive vores egen skæbne, siger von der Leyen.

I talen lægger hun op til, at EU-Kommissionen allerede nu vil gå i gang med at undersøge behovet for tilpasning af konkrete politikområder for at gøre klar til udvidelsen.

Samtidig åbner von der Leyen for et konvent, der skal se på traktatændringer for at gøre klar til udvidelsen.

- Jeg vil altid støtte dem, der vil udvide EU - også selv om det vil kræve et europæisk konvent og traktatændringer, siger Ursula von der Leyen.

I talen nævner Ursula von der Leyen ikke specifikt, hvad traktatændringer vil bestå af. Men det kan være flere afgørelser med kvalificeret flertal på nye politikområder, for at undgå at enkelte medlemslande kan bremse forslag via kravet om enstemmighed.

Otte lande har allerede i dag status af kandidatlande. Det vil sige, at de er på vej til at kunne blive medlemmer af EU.

Reelt er det dog de færreste, der tror på, at Tyrkiet bliver medlem af EU. Også Ukraine har lang vej, selv om der er stor opbakning til Ukraine i kraft den enorme indsats under krigen mod Rusland.

Tilbage er seks lande, som formentlig står først for, hvis EU skal udvides. Det er Albanien, Bosnien-Hercegovina, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien. Derudover arbejder Georgien på at opnå kandidatstatus.

- Fremtiden for Ukraine er i vores union. Det samme gælder Moldova og Vestbalkan. Og vi ved, hvor vigtigt EU-perspektivet er for Georgien, siger Ursula von der Leyen.

Hendes vision er, at de omkring 450 millioner borgere i EU skal udvides til at omfatte mere end 500 millioner. Det skal gøre EU "komplet" og holde de nye medlemslande ude af Ruslands interessesfære.

- Historien kalder på os for at færdiggøre vores union. Vi kan ikke efterlade andre europæere bag os. Derfor skal vi opstille en vision for en succesfuld udvidelse, hvor over 500 millioner borgere sammen lever, studerer og arbejder i frihed, siger Ursula von der Leyen.

Von der Leyen understreger, at optagelsen skal være "meritbaseret". Det vil i EU-sprog sige, at landene skal leve op til de objektive kriterier for optagelse i EU. De stiller blandt andet krav til landenes demokrati, økonomi og retsstat for at sikre, at de passer ind på nogenlunde niveau med de eksisterende EU-lande.

I talen lægger von der Leyen op til, at der ikke skal skelnes mellem en "dybere" og en "bredere" union.

- Vi skal gøre begge dele, siger von der Leyen.

Hun lægger op til, at der skal gennemføres en dybere integration på områder som sundhed, forsvar og der skal også kigges på ny på det fælles EU-budget.

I første omgang vil EU-Kommissionen forberede konkrete oplæg til en udvidelse af EU på de enkelte politikområder. De vil blive fremlagt under det belgiske formandskab i første halvdel af næste år, siger von der Leyen.

/ritzau/