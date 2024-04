Von der Leyens sms'er til medicinalboss skal undersøges

Slettede sms'er, korruption, interessekonflikt og uretmæssig indblanding.

Det er nogle af de anklager mod EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som europæiske topanklagere skal undersøge.

De skal se nærmere på, om der er sket ulovligheder i forbindelse med forhandlinger om indkøb af vacciner mellem von der Leyen og topchefen for medicinalvirksomheden Pfizer, Albert Bourla.

Det oplyser en talsperson for Den Europæiske Anklagemyndighed (Eppo) ifølge mediet Politico.

Eppo overtager sagen fra belgiske anklagere. De efterforsker mulige strafbare handlinger. Men ingen er endnu sigtet i sagen, som omtales "Pfizergate".

Den handler om påstående sms-udvekslinger mellem von der Leyen og Bourla. De skal have haft kontakt på et tidspunkt, hvor EU var ved at indkøbe coronavacciner for milliarder af kroner.

Under coronapandemien udgjorde Pfizers vacciner en stor del af EU's indkøb.

Sagen blev oprindeligt indledt af belgiske myndigheder i begyndelsen af 2023. Det skete efter en strafferetlig anmeldelse fra lobbyisten Frédéric Baldan.

Baldans klage centrerede sig om en påstået udveksling af beskeder mellem von der Leyen og Pfizer-chefen.

Regeringerne i Polen og Ungarn har fulgt Baldan trop, selv om sidstnævnte land er i gang med at trække sin klage tilbage.

Omvendt har Pfizer sagsøgt de to lande for manglende betaling af vaccinedoser.

New York Times, der først afslørede, at udvekslingen havde fundet sted, har parallelt indledt en sag mod Kommissionen, der har afvist at afsløre indholdet af beskederne efter en anmodning om aktindsigt.

Kommissionen har indtil videre afvist at løfte sløret for indholdet af tekstbeskederne. Eller bekræfte, at sms'erne overhovedet findes.

Sagen ruller på et kritisk tidspunkt for Ursula von der Leyen, der har været formand siden 2019.

Til sommer er der valg igen. Og von der Leyen ønsker en ny periode i spidsen for EU-Kommissionen, meddelte hun i februar.

Eppo er et uafhængigt EU-organ. De har ansvar for efterforskning, retsforfølgning og domfældelse i forbindelse med forbrydelser, som skader EU's finansielle interesser. Det kan for eksempel være svig eller hvidvask.

Ifølge Politico kan Eppo i teorien beslaglægge telefoner og andet materiale fra Kommissionens kontorer i Bruxelles eller andre lande. Det kunne også være i Tyskland, hvor von der Leyen er fra.

Pfizer og Eppo har afvist at kommentere Politicos artikel.

