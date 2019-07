Von der Leyens vej til topposten i EU

* Den 2. juli pegede EU-landenes stats- og regeringschefer på den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, som deres kandidat til formandsposten i Europa-Kommissionen.

* To uger efter, tirsdag den 16. juli, skal Europa-Parlamentet i en hemmelig afstemning ifølge planen tage stilling til, hvorvidt de bakker op om kandidaten.

* Hvis Ursula von der Leyen skal gå derfra som den næste formand for EU-Kommissionen, skal hun sikre sig absolut flertal blandt parlamentarikerne, der normalt tæller 751 medlemmer.

* Fire medlemmer mangler dog fortsat at indtage deres pladser. Det gælder blandt andre Marianne Vind, der skal tage over for Danmarks nyvalgte udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

* Dermed skal Ursula von der Leyen samle 374 stemmer, der svarer til lidt over 50 procent af de nuværende 747 aktive medlemmer af parlamentet.

* Alternativt kan afstemningen blive udskudt enten med en dag eller til efter sommerferien, hvis Ursula von der Leyen selv beder om det, eller hvis parlamentet skulle beslutte det.

Kilde: Europa-Parlamentet og Altinget

/ritzau/