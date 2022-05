Vrag af savnet nepalesisk fly fundet - mindst 14 er døde

Nepalesiske myndigheder oplyser, at 14 lig er fundet, efter at vrag af nedstyrtet fly blev lokaliseret.

Vraget af et nepalesisk fly med 22 personer om bord, der har været savnet siden lørdag, blev mandag fundet af et eftersøgningshold.

Det oplyser talsmand for den nepalesiske hær Narayan Silwal ifølge nyhedsbureauet AFP.

På Twitter har Silwal delt et billede af et flyvrag på en bjergside, hvor man tydeligt kan se flyets registreringsnummer.

Få timer efter fundet af flyet oplyste nepalesiske myndigheder, at man har fundet ligene af 14 personer, der var om bord på flyet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- 14 lig er blevet fundet indtil videre. Eftersøgningen efter de resterende fortsætter. Vejret er meget dårligt, men vi har været i stand til at sende et hold til nedstyrtningsstedet, siger en talsperson for de nepalesiske luftfartsmyndigheder.

Ifølge nyhedsbureauet dpa blev flyet fundet i distriktet Mustang i Nepal.

Der var fire indere, to tyskere og 16 nepalesere om bord på flyet.

Flyet var lettet fra lufthavnen i turistbyen Pokhara med kurs mod Jomsom, der er en populær turistdestination og mål for pilgrimsrejsende omkring 80 kilometer nordvest for Pokhara.

Det nedstyrtede fly er ejet af flyselskabet Tara Ai, der er et datterselskab af Yeti Air.

Tara Air havde dets sidste fatale ulykke i 2016, da et fly med 23 personer om bord styrtede ind i en bjergside i Myagdi-distriktet.

Nepals luftfartsindustri har haft kronede dage de seneste år på grund af transport af varer og personer mellem svært tilgængelige egne.

Dog har industrien også været plaget af dårlig sikkerhed på grund af ringe træning og vedligehold.

EU har gjort det forbudt for alle nepalesiske flyselskaber at flyve i EU's luftrum af sikkerhedshensyn.

Nepal har nogle af verdens mest komplicerede landingsbaner, der kan være tæt på snedækkede bjergtoppe og være en udfordring for selv erfarne piloter.

Desuden kan vejret i landets bjergegne skifte på kort tid, hvilket kan skabe farlige forhold at flyve i.

/ritzau/AFP