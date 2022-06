Vraget af Estonia lækker olie i Østersøen

Der siver olie ud fra vraget af passagerskibet "Estonia", der sank i Østersøen i 1994.

Det bekræfter den finske kystvagt søndag ifølge tv-stationen Yle.

Der er tale om let brændselsolie, der hurtigt opløses i vandet.

Tidligere har der lækket små mængder olie fra vraget, men nu er lækagen "klart øget", meddeler kystvagten ifølge Yle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag var den finske kystvagt ude for at tage prøver af den lækkede olie på havoverfladen omkring det sted, hvor vraget af "Estonia" ligger.

Onsdag blev der opdaget et andet stort olieudslip i Østersøen.

Den finske kystvagt sagde søndag, at det udslip ikke stammer fra "Estonia", og at anklagemyndigheden i Sverige nu efterforsker sagen som et muligt tilfælde af overtrædelse af miljølovene.

"Estonia", som skulle sejle fra Tallinn til Stockholm, sank tidligt om morgenen 28. september 1994. 137 personer overlevede, mens 852 omkom.

En havarikommission slog efter tragedien fast, at det var en løsreven bovport, som var årsagen til, at skibet sank. Det har dog været et mysterium for mange, hvordan færgen kunne synke på under en time.

/ritzau/NTB